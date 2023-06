Halit enloquece con Erim... ¡Y decide mandarle a Londres a estudiar!

Últimamente, Erim no ha hecho más que meterse en problemas. Aunque él no haya querido. Los amigos que conoció a la salida del colegio le han provocado varios problemas con su padre y éste le había prohibido que los volviese a ver.

Sin embargo, el menor de los Argun ha seguido quedando con una de las chicas que le aseguraba ser diferente al resto y Halit se ha enterado de eso de la peor de las formas. La chica ha robado un anillo mientras tomaba algo con Erim en una cafetería y la policía se los ha llevado detenidos a los dos.

Gracias al poder de Halit, a los chicos no les ha pasado nada, pero el empresario no puede estar más decepcionado con su hijo y decide hablar con él seriamente en casa. También con Sitki, a quién echa en cara no haber estado pendiente de Erim. “Lo has tapado y me has mentido. Márchate. Estás despedido”, le dice Halit a su chófer.

Erim saca la cara con Sitki porque sabe que le debe una por haberlo ayudado y le asegura a su padre que él no ha tenido que ver. Gracias a eso, el chófer se queda, sin embargo, Halit ya ha pensado un duro castigo para Erim: “Te irás a Londres a estudiar”.

Erim no puede contener las lágrimas ante las duras palabras de su padre y sabe que será casi imposible hacerlo cambiar de opinión. ¿Conseguirá quedarse en Estambul? ¿Qué pensará Ender de la decisión de Halit?