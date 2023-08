Gülsüm aconseja a Yildiz que vuelva a la mansión para demostrar su inocencia… ¿Le hará caso la joven?

Yildiz, desesperada tras comprobar que Halit le ha bloqueado todas las tarjetas y que no tiene ningún lugar para hospedarse, regresa a su barrio natal. Cuando la joven Yilmaz ya está dispuesta para dormir en el portal del antiguo apartamento de su hermana... ¡aparece Emir! Él se compadece de Yildiz y le promete que le dejará quedarse en su habitación e incluso le prestará dinero.

Gülsüm, que al ver a Yildiz por esos lares sospechó que algo iba mal, se presenta en casa de Emir y exige que le cuenten la verdad. La hermana de Zeynep confiesa lo que le ha ocurrido y la vecina de Emir espeta: “tu secreto está a salvo conmigo”.

Gülsüm, muy crítica de la relación que Yildiz mantenía con Halit, afirma que no debería estar con alguien que no la quiere y que seguramente su todavía marido tiene un amante. La joven Yilmaz intenta montar un numerito... ¡pero no le sirve de nada!

Finalmente, la vecina de Emir le aconseja que debe ir a la mansión Argun para demostrar su inocencia... ¿debería Yildiz hacerle caso? ¿si se presenta de nuevo en casa de su exmarido la tomarán en serio?