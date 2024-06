El enfado de Yildiz con Ender al descubrir su juego: “¡No te doy una torta porque está aquí Kumru!

Kumru se ha presentado por sorpresa en el restaurante de Ömer, donde estaban almorzando Ender y Yildiz. Intentando enemistar a las amigas, sin rodeos, ha soltado la bomba: Ender la está aconsejando y le da su apoyo en esta guerra abierta entre ella y Yildiz.

Mientras tanto, la hija de Asuman, que no sabía esto y que no esperaba algo así por parte de Ender, ha disimulado delante de Kumru diciéndole que ya lo sabía, aunque no es verdad.

Haciéndole creer que no le importa su amistad con Ender, ni su relación con Çağatay, Yildiz ha conseguido salir airosa de la situación.

Sin embargo, cuando la modelo se ha marchado a su mesa, Yildiz ha estallado contra Ender: "Estoy enfadadísima contigo, te he dicho mil veces que mantengas las distancias con Kumru”.

Segura de que quiere sacar ventaja de esta dolorosa situación para conquistar a Doğan, Yildiz le ha dicho a su amiga que no le da una bofetada porque está Kumru delante y no quiere que se salga con la suya, pero su confianza se ha roto.

Mientras tanto, la hermana de Caner ha intentado defenderse, asegurando que Kumru está celosa, y haciéndose la víctima, pero nada más lejos de la realidad: Kumru la ha desenmascarado.