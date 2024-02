Ender consigue su objetivo: ¡Yildiz ridiculiza a Şahika en su despedida!

Ender convenció a Yildiz para que invitase a Şahika a su despedida de soltera. La hermana de Caner quería hacerle pasar un mal rato a la mujer que ha intentado amargarle la vida estos últimos meses… ¡Y parece que lo ha conseguido!

La joven Yilmaz ha organizado una divertida fiesta en su casa, llena de música, bailarines, pintura y, por supuesto, sus amigas. En mitad de la fiesta, Yildiz sorprende a todas anunciando que su dama de honor será… ¡Şahika!

“Has ganado porque últimamente me has tratado muy bien y me has hecho muchos regalos”, le explica Yildiz a la hermana de Kaya. Para celebrarlo, las bailarinas la pintarán con gena por su cuerpo. ¡Y eso es algo que no le hace ninguna gracia!

Şahika acaba aceptando prácticamente obligada y comienza a sentirse incómoda cuando nota que la están embadurnando en gena. Para colmo, una bailarina aparece de repente y la acorrala. “Pagarás por esto”, le dice la hermana de Kaya a Ender antes de que abandone la fiesta enfadada. ¡Sabe que ella está detrás de esta humillación! ¿Se vengará de ella de alguna manera?