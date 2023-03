¡Ender acusa a Defne de haber sido la amante de Halit!: “Me hizo daño la traición de mi mejor amiga”

Defne se encontró hace unos días con Halit en un restaurante y éste le presentó a su nueva esposa. Ella y el empresario había tenido una relación muy estrecha en el pasado y a Yildiz le extrañó tanta confianza entre ellos.

A pesar de eso, a la joven Yilmaz le cayó bastante bien Defne y empezó a hacer planes con ella. ¡Y eso que le había dicho que era la mejor amiga de Ender! Yildiz encontró en ella una confidente y una persona con la que compartir su tiempo libre

Haciendo deporte cerca del mar, Ender se encuentra con Defne y decide parar a saludarla. “¡Cuánto tiempo! La última vez que nos vimos estabas liada con Halit”, le dice Ender nada más verla.

Defne niega que lo que diga la que fue su amiga sea verdad: “Ese tipo de celos no te sientan nada bien”. Ella asegura que entre el empresario y ella nunca ha pasado nada, pero Ender no la cree. “Yo no tenía celos por Halit, lo que me dolió fue la traición de mi mejor amiga”, le confiesa.

Ahora que sale con Yildiz, Ender cree que ni siquiera tiene que intentar fastidiar a la joven Yilmaz, porque sabe que Defne querrá terminar lo que empezó con Halit. ¿Estará en lo cierto? ¿Se la jugará Defne a a Yildiz?