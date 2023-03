¡Los celos se apoderan de Yildiz!: Pilla a Ender y Halit hablando a solas

Ender no ha desaprovechado ninguna ocasión para separar a Yildiz y Halit desde que ha llegado a la mansión Argun. La joven Yilmaz se ha quejado a su marido de la estancia de su exmujer en su casa, pero se ve obligada a soportarla por el bien de Erim.

El último plan de Ender para arruinar la cita romántica de Halit y Yildiz fue tirar las pastillas de su hijo al váter para llamar al empresario diciéndole que tenía que ir a la farmacia. La joven Yilmaz se quedó fastidiada porque quería ir a bailar con él. ¡No aguanta más a su exmujer!

Ahora que Zehra se ha ido de casa y Halit está preocupado por ella, Ender ha aprovechado para acercarse de nuevo a él. La madre de Erim le aconseja que llame y le envíe algún mensaje, ya que está segura que un algún momento lo verá.

Justo en ese momento… ¡Yildiz aparece por la puerta! “¿Qué hacéis solos aquí?”, grita alarmada. Ender se justifica diciendo que simplemente está apoyando al padre de su hijo y la joven Yilmás entra en cólera. ¡Quiere saber hasta cuándo va a tener que aguantarla!

“Es lo último que me faltaba. ¡Que os peleéis vosotras!”, les dice Halit. Pero Yildiz no puede más y le da un ultimátum: “O se va ella de esta casa o me voy yo”. Y a Halit no le sienta nada bien el desafío de su mujer, ya que le pide que deje de comportarse como una cría. ¿Qué hará? ¿Rectificará y seguirá aguantando a Ender?