Dündar se declara a Zeynep y ella le rechaza: “Solo te quiero como a un amigo”

Zeynep lleva conociendo un tiempo a Dündar. Ambos congeniaron bastante bien desde un primer momento, y el joven parecía estar dispuesto a hacer lo que fuera por ella.

A Alihan nunca le gustó su amistad con el joven por lo que, en un momento de nervios, Zeynep decidió fingir que eran novios para darle celos a su ex. ¡Y Dündar aceptó gustosamente!

Ahora, Dündar le ha invitado a una romántica cena, donde se ha puesto muy nervioso. Después del desastre, el joven se ha recompuesto y ha decidido confesarle sus sentimientos: la quiere como algo más que su amiga y se ha esforzado por gustarle. “Yo te quiero Zeynep, y quiero estar contigo”, le ha dicho muy nervioso.

Zeynep se ha quedado sin palabras y no sabía qué decir. Le ha agradecido todo el apoyo que le ha dado desde que llegó a su vida, pero le ha dejado claro que lo suyo no puede ser: no le ve como algo más que un amigo.

“Tal vez podías aprender a quererme”, le ha dicho Dündar. Pero ella se niega a hacerle daño, por ello no puede estar con él. El joven estaba visiblemente afectado... ¿Cómo será su relación a partir de ahora?