Doğan pide a Yildiz que decida su futuro: "¿Volvemos a estar juntos o nos olvidamos?"

Tras haber hecho esfuerzos significativos para demostrar su compromiso, el empresario ha dejado claro que no está dispuesto a seguir jugando a las escondidas. "O volvemos a estar juntos o nos olvidamos para siempre", ha declarado.

Doğan ha visitado a Yildiz para devolverle un peluche de su hija y ha aprovechado el momento para invitarla a cenar. Sin embargo, ella se encuentra en una encrucijada. La confianza entre ellos sigue tambaleándose, y aún no está segura de si puede o quiere retomar la relación con el padre de su hija.

A pesar de haberse divorciado de Ender y cortar completamente la relación con Julia, en un esfuerzo por cumplir con el deseo de Yildiz, Doğan siente que sus sacrificios no han sido suficientes para recuperar la confianza de ella. La tensión ha aumentado, y él ha exigido claridad: “Tú me lo pediste y yo lo hice, dime lo que pretendes, no soy ningún crío y estoy cansado de juegos".

La química entre ellos sigue siendo innegable, pero el futuro de su relación está en manos de Yildiz. ¿Elegirá volver a ser una familia feliz, o decidirá poner punto final a esto?