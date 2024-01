Asuman amenaza a la arquitecta de Halit: “No permitiré que sigas dando vueltas por esta mansión como una destrozahogares”

Asuman está muy contenta porque su hija ha recapacitado y ha aceptado la propuesta de matrimonio de Halit. Sin embargo, no entiende por qué Yildiz no ha vuelto a vivir con él, ni se muestra emocionado por la próxima ceremonia.

Ya que su hija no se preocupa por lo que hace su marido cuando no está con ella, Asuman ha investigado por su cuenta y no le ha hecho ninguna gracia enterarse de que la arquitecta de la mansión está tomando algo a solas con el empresario. ¡Por eso ha urdido un plan para estropearles la velada!

Asuman le ha pedido a Emir y a Caner que salgan con su hija a dar una vuelta, mientras ella se presentaba en la mansión Argun con la escusa de que Halit Can se encontraba mal y Yildiz no le respondía al teléfono.

Halit se ha alegrado mucho de ver a su hijo y se lo ha llevado para tomarle la temperatura. Mientras tanto, Asuman se sienta al lado de arquitecta y le lanza un mensaje muy claro: ““No permitiré que sigas dando vueltas por esta mansión como una destrozahogares”.

La arquitecta abandona la mansión muy ofendida y Halit no llega a enterarse de lo que su futura suegra ha hecho. ¿Volverá a aparecer esa mujer en la vida del empresario? ¿Se casarán finalmente Halit y Yildiz?