Asuman le echa en cara a su hija que no haga nada para conquistar a Halit: “¡Eres estúpida hija!”

Cuando Yildiz y su madre van a visitar la nueva mansión de Halit, conocen a la nueva arquitecta de su exmarido. ¡Y es sorprendentemente guapa y resultona!

A Asuman no le hace ninguna gracia ver a esa joven belleza tan cerca del exmarido de su hija… ¡Cree que intentará liarse con él! ¿Será la nueva amante de Halit?

Pero a Yildiz no le preocupa en absoluto lo que suceda con ella, lo que haga su exmarido con su nueva vida, no es de su incumbencia. Pero a Asuman no le parece bien, ahora que Halit vuelve a ir detrás de ella quiere que la reconquiste.

¿Hará algo Yildiz para echar a la arquitecta? ¿O dejará todo como está? ¿Se enterará su madre de que su nueva ilusión es Kerim?