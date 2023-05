Ender ayudará a Alihan a terminar con Halit con una condición: ¡Que se case con ella!

Ender y Caner recibieron un misterioso sobre en la puerta de su casa que contenía unas fotografías comprometidas del pasado del Yildiz. Los dos pensaban que se trataba de una buena baza para acabar de una vez por todas con la joven Yilmaz, pero querían averiguar quién era el remitente por si se trataba de una trampa.

Después de tirar de varios hilos, los hermanos consiguieron llegar hasta la persona que ordenó enviarles ese sobre… ¡Alihan! Ender se quedó muy sorprendida al descubrirlo, por eso ha decidido ir a hablar con él.

En un principio, el empresario se muestra reacio a dar algún tipo de explicación a Ender, pero su rostro cambia cuando ella le cuenta sus principales intenciones: “Mi problema ya no es sólo con Yildiz, también quiero vengarme de Halit”.

Ender le propone a Alihan que unan fuerzas para derribar a Halit, ya que los dos lo conocen muy bien. ¡Quiere hacer que lo pierda todo! La hermana de Caner tiene algo muy valioso que podría ser clave en su plan. “Halit me dio el 5% de las acciones cuando nació Erim, no las he usado nunca, pero si estamos en guerra estoy dispuesta a ponerla en sus manos”, le explica Ender. ¡Así Alihan tendrá más poder que Halit!

Pero como el empresario imaginaba, la madre de Erim quiere algo a cambio… ¡Que se case con ella! ¿Qué es lo que pretende Ender con esa unión? ¿Aceptará Alihan? ¿Sospechará Halit de lo que traman estos dos? ¿Y qué pasará con Zeynep?