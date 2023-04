Descubrimos todo sobre Cem, el nuevo personaje que se acercará a Zeynep en ‘Pecado Original’

Cem llegó de Atlanta para unirse al equipo de la empresa de Alihan en Estambul. Ellos ya se conocían de años atrás y además de ser socios, los dos tenían en común a Lal, hermana de Cem y amiga especial de Alihan.

Esa no sería la única persona que uniría a los dos empresarios, ya que cuando Cem volvió de Estados Unidos no tardó en fijarse en… ¡Zeynep! A Alihan no le hizo ninguna gracia descubrir que a su socio le interesaba su ayudante y exnovia. ¡Aunque nadie sabía que esa relación había existido!

Cem enseguida se hizo un hueco en la empresa, ya es un hombre simpático al que no le cuesta adaptarse. Él llegó de Atlanta con su hijo Kevin, el cual había tenido con su exmujer. Al pequeño le costó más el cambio, no encajaba con ninguna niñera, pero enseguida hizo buenas migas con Zeynep.

Al ver lo bien que habían encajado la joven Yilmaz y Cem, tanto que ella quiso pasar a ser su ayudante, Alihan decidió buscar el modo de separarlos. ¡Además su socio le había dicho que Zeynep empezaba a gustarle!

A pesar de que él no quería confesar sus sentimientos y había dejado a Zeynep con una excusa, encontró la forma de evitar que ambos iniciasen una relación… ¡Mandó a Cem de vuelta a Estados Unidos!

Lo que Alihan no se esperaba es que su socio le propondría a Zeynep viajar con él para que siguiese siendo su ayudante… ¡Y ella aceptó! Aunque el empresario se presentó en el último momento en el aeropuerto para detenerla, no llegó a tiempo… ¡El avión había despegado!

Zeynep se volvió muy pronto a Estambul debido a los deseos de Yildiz. Cem se quedó muy triste con la marcha de su ayudante, pero pronto se reencontró con ella, aunque no por un motivo agradable… ¡Su madre había sufrido un infarto!

Cem ha vuelto a Turquía para pasar tiempo con su familia y seguir de cerca la evolución del estado de salud de su madre. Como no podría dejarla sola, el hermano de Lal volvió a la empresa de Alihan y tendría una nueva oportunidad de intentar conquista a Zeynep. ¿Lo conseguirá?

¿Quién se esconde detrás de Cem?

Gün Akıncı es el encargado de dar vida al personaje de Cem en ‘Pecado Original’. Se trata de un actor turco nacido en 1988 que ha participado tanto en series de televisión como en anuncios.

Estudió Ingeniería geológica en Estambul, pero la interpretación siempre ha sido una de sus grandes pasiones, por eso se formó también en ese ámbito y acabó encaminando su vida laboral hacia el mundo actoral.

En su cuenta de Instagram, además de compartir algunos de sus trabajos podemos intuir que en su tiempo libre le encanta estar en contacto con la naturaleza, especialmente cerca del mar.

¿Qué sorpresas nos tendrá preparadas en personaje de Cem en ‘Pecado Original’? ¿Acabará consiguiendo conquistar a Zeynep? Si quieres descubrirlo… ¡No te pierdas los próximos capítulos de la serie en Antena 3!