Decimos adiós a Halit Argun, el hombre de negocios que ha marcado para siempre la historia de Pecado Original

Halit Argun ha sido un personaje principal desde que comenzó a emitirse Pecado Original en las tardes de Antena 3. Por aquel entonces, al comienzo de la ficción, Halit estaba casado con Ender en un matrimonio infernal y vivían junto a sus hijos Zehra, Lila y Erim en la primera de las mansiones Argun que hemos conocido. Pero todo cambió cuando conoció a Yildiz Yilmaz, la joven que cambiaría tanto su vida como la de Ender.

Ender y Yildiz, las mujeres que han puesto patas arriba su vida

Halit comenzó la serie siendo un multimillonario hombre de éxito en los negocios, sin embargo, en el plano amoroso no había tenido tanta suerte. Tenía tres hijos: Zehra, de su primer matrimonio con una mujer desconocida; Lila, de su segundo matrimonio con Zerrin, la hermana de Alihan; y por último, Erim, fruto de su tercer matrimonio: Ender era su secretaría y se liaron.

Cuando Yildiz llegó a su vida todo cambió para siempre, desde el primer día se quedó prendado de ella y la joven Yilmaz tenía claro que quería casarse con él para ser rica. Ella fue la causa de la ruptura de su matrimonio con Ender.

La llegada de Sahika fue un terremoto en su vida

Su matrimonio con Yildiz no tardó en llegar, pero estuvo lleno de idas y venidas, y marcado, como no, por las infidelidades. Halit le fue infiel a Yildiz con Ender, su mayor enemiga. Pero esa crisis no sería la más fuerte que tendrían que superar: ¡La llegada de Şahika lo cambió todo!

Halit se cautivó por la inteligencia y la sensualidad de la hermana de Kaya, quien consiguió echar tanto a Ender como a Yildiz de la vida del empresario. Se asentó en la casa y logró que Halit echara a su mujer de casa aun estando embarazada.

Sin embargo, la fuerza de Ender y Yildiz consiguió anteponerse, y lograron demostrarle a Halit que el hijo que Yilmaz estaba esperando era suyo. ¡Aunque Şahika se esforzó porque nadie la creyera!

Halit siempre había sido fácil de engatusar por las mujeres, pero en este punto de la trama, su instinto paternal consiguió que creyera a Yildiz y tras el parto la ayudó a recuperar a su hijo: Şahika había hecho el cambiazo de bebés y casi pierden a su hijo para siempre. Pero el empresario consiguió seguirle la pista al bebé y lo recuperaron. En honor a su padre, Yildiz lo llamó: Halit Can.

Un hombre estricto, pero buen padre

Durante toda la serie hemos visto a Halit como un hombre muy serio en los negocios y también en la crianza de sus hijos, los cuáles, le han dado algún que otro disgusto. Sus mayores peleas han sido con Zehra, la primogénita ha tenido problemas con el alcohol y también con sus fallidos matrimonio. Halit no ha estado exento de darle gritos y tremendas regañinas a sus hijos, y en muchas ocasiones, le hemos visto perder los papeles.

Especial relación tuvo con su hijo varón Erim, quien ha sido su ojito derecho durante toda la serie. Sin duda, él será quien más le eche de menos. No obstante, desde el nacimiento de Halit Can, algo cambió en el empresario y comenzó a relajar mucho su carácter. ¡Cuidaba mucho a su bebé a quien quería con locura!

Todas las decisiones que el hombre tomaba eran para favorecer a sus hijos, y cuando él tuvo malas rachas, ellos fueron los primeros en estar con él: ¡los Argun eran una piña!

Ambicioso en los negocios

Desde el comienzo de la trama, se ha mostrado a Halit como un tiburón de los negocios y adicto al trabajo. Ha tenido innumerables socios y compañeros de trabajo: desde Alihan, pasando por Kaya, Ender, Şahika, Nadir... Y siempre escoltado por su abogado Metin y su chófer Sitki.

Malas decisiones empresariales hicieron que el hombre lo perdiera todo, y la única que estuvo ahí para ayudarle y sacarle a flote fue Yildiz. La mujer de su vida siempre le ha acompañado y querido, aunque su relación no fuera usual.

Halit falló innumerables veces a la joven con mentiras e infidelidades, especialmente dolorosa fue la de Leyla, quien era su secretaría y amiga de Yildiz. Ahí empezó la decadencia del gran señor Argun y de la que tardó bastante en recomponerse: se quedó solo y en la calle. ¡Sitki le acogió a él y a su familia en casa! Perdió la empresa y todos sus bienes, y tuvo que trabajar de contable en un supermercado.

Triste desenlace

Al final de sus días, Halit se dejó engañar por Şahika y Ender, y trató muy mal a Yildiz. De hecho, le hizo un buen desplante el día que iban a casarse. Halit murió solo, sin estar casado con ninguna de las mujeres de su vida, habiendo tratado bastante mal a Yildiz y habiéndole quitado la custodia de su hijo.

En su legado deja innumerables broncas, mentiras, secretos y complots a sus espaldas, pero a sus hijos encaminados, a Zehra casada con Mert y al bebé viviendo con Yildiz.

¡Descansa en paz Halit Argun, te echaremos de menos en Pecado Original!