Avance del próximo capítulo de 'Pecado Original': Zeynep, muy dolida, echa de su vida a Alihan para siempre

Zeynep se ha llevado uno de los golpes más duros de su vida. Cuando ha reunido las fuerzas para decirle sí a Alihan y empezar una nueva vida casada con él... ¡El empresario se había casado a sus espaldas con Ender!

La joven se ha enterado a la vez que todos sus familiares y amigos, quienes se han quedado en shock con la noticia. ¡Ender estaba con Alihan! El joven se ha aliado con la malvada mujer para destruir a Halit, sin embargo, no le ha contado nada a la que era entonces su novia. ¡La ha dejado al margen!

En el próximo capítulo veremos como Alihan, muy arrepentido, va a intentar darle explicaciones a Zeynep. La joven, rota de dolor, no cree ninguna de sus palabras. "Este matrimonio es un trámite", le ha dicho el empresario. Pero ella está ciega de dolor: "Me has humillado delante de todos y no lo superaré". Acto seguido le echa de su casa... ¡Nunca van a volver a estar juntos!

Él defiende que ha tenido que tomar esa dura decisión, aunque la quiere a ella... ¿Qué pasará?