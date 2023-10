Avance del próximo capítulo de Pecado Original: Nuevo duelo entre Ender y Şahika: ¡Habrá venganza por lo sucedido con Kaya!

El momento de Şahika ha terminado. Su hermano Kaya, que era la única persona que le importaba, ha descubierto todas sus mentiras y manipulaciones. ¡Y la ha expulsado de su vida para siempre! ¡No quiere saber nada de ella!

Şahika está destrozada. Su hermano es lo único que tiene en la vida y ahora él la quiere lejos. ¿Conseguirá recuperarle algún día?

Justo después de su fuerte discusión, Ender irá a verla para regodearse del duro golpe que la joven acaba de encajar. La hermana de Caner se alegra de lo que le ha pasado... ¡Şahika lleva meses chantajeándola! Sin embargo, la hermana de Kaya no se va a quedar con los brazos cruzados, quiere venganza. Sabe que Ender ha tenido que ver en la decisión de Kaya de buscar el vídeo, por ello le jura a Ender que irá a por ella y a por su hijo... ¡sin piedad! Pero Ender no parece tenerle miedo, cree que ya no tiene poder para hacerle daño.

¿Qué va a pasar entre ambas? ¿Comienza una nueva guerra?