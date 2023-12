Avance del próximo capítulo de Pecado Original: Ender, enfadada con Kaya por no haber sacado la cara por ella delante de su hermana

Şahika ha provocado una nueva discusión entre Ender y Kaya. La hermana de Caner acusó directamente a su cuñada de haber envenenado a su hijo, ya que, como había intentado matarla unos días antes, no le extrañaba que tratase de hacer lo mismo con sus seres queridos. Pero Şahika aseguró ser inocente y Kaya obligó a su mujer a disculparse con ella.

En el próximo capítulo veremos a Ender desahogándose con Caner y contándole que está muy enfadada con Kaya. Con todo lo que les ha hecho Şahika, no comprende cómo no se ha puesto en su lugar y no ha sacado la cara por ella en la discusión.

Şahika disfrutará de haber creado un nuevo problema en el matrimonio de su hermano, aunque Ender y Kaya hablarán sobre lo ocurrido e intentarán hacer las paces. ¿Conseguirán solucionar sus diferencias o acabará Şahika dinamitando su relación?