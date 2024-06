“A partir de ahora no cuentes conmigo”: Rosario da por perdida a Olivia tras verla junto a Yaman

A pesar de que Olivia ha intentado soportar la ausencia de Yaman, una vez más ha caído en la tentación, y ha escapado de la casa de Rosario para volver a su lado.

En cuanto su amiga lo ha descubierto, se ha presentado en la casa del turco para traer a su amiga consigo, y llevarla por fin a un lugar seguro.

Sin embargo, Olivia se ha negado rotundamente, y una vez más, ha elegido el lado de Yaman: “Esta es mi vida” ha declarado la joven antes de dar la espalda a Rosario.

La mujer del vicecónsul no da crédito a lo que escuchan sus oídos, y no es capaz de controlar su rabia: “A partir de ahora no cuentes conmigo” ha sentenciado, rompiendo así la relación con la que una vez fue su amiga.

Yaman ha intentado consolar a su amante, pero la profesora no sabe cómo sentirse. ¿Estará haciendo lo correcto? ¿Debería quedarse al lado de Yaman?