La noche de las revelaciones: Sarp despeja todas sus sospechas y su vida cambia para siempre

Sarp está sobrepasado tras lo que ha descubierto al escarbar en la tumba de Bahar. En su cabeza estaba encontrar o no su cuerpo, pero lo que ha visto ha superado de lejos lo más macabro: el cadáver de su madre.

Por lo tanto, su sospecha de que Bahar no murió gana cada vez más peso. ¿Y qué pasó con sus hijos, Nisan y Doruk? Sarp está dispuesto también a comprobarlo, esta misma noche en el cementerio. No hay vuelta a atrás. No volverá a ser el mismo tras dar este paso, que le cambiará para siempre.