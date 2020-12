La drástica medida de Suat tras descubrir que Sirin es la única que puede salvar la vida a Bahar

Sirin parece muy feliz en su nueva vida, llena de los lujos que le ofrece estar en la mansión de Suat. Sin embargo, eso está a punto de cambiar inesperadamente, y su precioso dormitorio se va a convertir en su particular cárcel de oro.

Suat ha descubierto que la hija de la señora Bahar no supone ninguna amenaza para él, ya que su médula no es compatible con la de Bahar. De esta forma, Sirin es la única que puede salvar la vida de su hermanastra. Y Suat no quiere correr ningún riesgo de que se vuelva buena…