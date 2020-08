La doctora Jale a Bahar: “Si no te tratas, morirás”

La doctora Jale alerta a Bahar sobre su estado de salud: Bahar ha cancelado la cita médica que tenía prevista. Le aconseja que debe contárselo a su familia para que estén al corriente de la enfermedad y para que la apoyen.

Sin embargo, Bahar hace caso omiso y está convencida de que no va a contárselo a su familia, ya que eso supondría un compromiso para ellos. Bahar tiene claro que no se piensa separar nunca de sus hijos: “no me quedaré nunca en un hospital”.

Pero, ¿hasta qué punto aguantará Bahar su débil estado de salud?