Hatice descubre el trabajo secreto de Enver con sus propios ojos

El empeño de Enver de devolver el dinero que Sarp les había dado para Bahar, y que se malgastó Sirin, le llevó a trabajar en una frutería. Buscaba algo que no le requiriera esfuerzo, por su problema de corazón, pero no encontró otro empleo. No obstante, sabía que disgustaría a Hatice, así que se lo ocultó.

Ella pensaba que trabaja en el despacho de un médico, amigo de la familia. Sin embargo, Sirin ya había descubierto la realidad. A pesar de eso, optó por encubrir a su padre.

No obstante, tarde o temprano este secreto tenía que salir a la luz, y Hatice lo ha descubierto con sus propios ojos. Iba a marcharse de allí enfadada. Sin embargo, su reacción ha sorprendido a Enver: le ha abrazado, tratando de comprenderle.