¡Doruk desaparece! Se escapa de su propia fiesta al ver que Sarp no regresa

La fiesta de Doruk está transcurriendo llena de sobresaltos: la detención de Sarp, las provocaciones de Sirin, la llegada de Nezir… De hecho, el niño no está dispuesto a la circuncisión hasta que su padre no aparezca. Sin embargo, el tiempo pasa y él sigue en comisaría, dudando si aceptar o no la ayuda de Kismet.

En varias ocasiones, Doruk ha salido a la puerta a ver si al fin llegaba Sarp. Y finalmente ha decidido incluso escaparse de casa. Ha sido un susto con final feliz, ya que Nezir le ha encontrado. Eso sí, le ha tenido que prometer que no habrá celebración sin su padre.

La llegada de Nezir, que supone un riesgo de conflictos en la fiesta, ha sido una enorme alegría para Doruk. El niño ha sabido encontrar la parte buena de ese hombre al que todos ven tan malvado.