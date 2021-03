El dato definitivo que hace pensar a Yusuf que Kismet es su hija

A pesar de que Arif y Kismet acordaron no guardar en secreto que son hermanos, lo cierto es que lo sigue siendo. Aún no lo han hecho público y uno de los motivos es que ella no quiere que Yusuf sepa la verdad.

Sin embargo, él ya ha empezado a sospechar. Al principio creía que la forma diferente de tratarles a él y a Arif podía ser por un motivo romántico. Sin embargo, su intuición le dice que es algo que tiene que ver con él mismo.

Yusuf, al visitar el despacho de Kismet con Arif, intenta averiguar un dato clave: ¿quién es su madre? Se lo pregunta a la secretaria, aparentemente sin éxito. Hasta que en un inesperado desliz…