Ceyda recupera la amistad de Bahar en sus momentos más difíciles

Bahar decide visitar a Ceyda para interesarse por ella, para aclarar cualquier malentendido y para recuperar su amistad. Y Ceyda le abre rápidamente las puertas de su casa. Reconoce que ya no aguantaba ni un día más enfadada.

La conversación entre las dos gira inevitablemente en torno a Emre. Ahora ya sabe que es el padre de Arda, aunque Ceyda reconoce que su encuentro fue muy incómodo porque la acusó de haber planificado todo para sacarle dinero.

Bahar ve “horrible” que Emre no sea capaz de ver cómo es realmente Ceyda y lamenta la decisión de su amiga de dejar su trabajo en la cafetería y volver a trabajar cantando en el club. No obstante, se reafirma como su gran apoyo: “No habrá barrera que no podamos superar mientras estemos juntas”.