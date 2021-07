Öykü recibe el regalo más especial de Demir para lograr su perdón

Öykü no puede perdonar a su padre que le haya mentido sobre su enfermedad. La pequeña se enteraba de su grave estado de salud por un reportaje en televisión que no debería haberse emitido, como había pactado con antelación Demir con Murat.

La pequeña no habla a su padre porque no entiende tal engaño. Mientras tanto, Demir no deja de culparse y de sentirse un fracasado como padre.

Demir necesita el perdón de su hija y pasa la noche escribiéndole un bonito cuento para disculparse con ella: "Mis mentiras eran para protegerte, no para engañarte".

Con esta emotiva historia, Demir le hace ver a la pequeña lo fuerte y valiente que ha demostrado ser siempre, y ahora es cuando tiene que serlo más que nunca para afrontar una enfermedad de la que se va a curar, está convencido, muy pronto.

¿Perdonará Öykü a su padre tras haberse sentido más traicionada que nunca?

