Xavier, impactado con la confesión de una víctima del pasado de Laura: “Te quiero ayudar para que te crean”

Capítulo 3: “No sirve de nada”

La policía no encontró nada en casa de Xavier durante el registro. A pesar del miedo, Laura decide volver a su casa. Mientras, tanto, Xavier se ha reunido con Mario, el antiguo jefe de Laura. No es la primera vez que Laura hace una denuncia falsa. A él le destrozó la vida y no va a permitir que lo haga otra vez, hablará con la policía. Pero en el Instituto se ha corrido la voz y Lucas está sufriendo las consecuencias.

Laura se entera de que el juez ha archivado la causa, se siente impotente. Ve a Amal, la novia de Lucas, en el patio del instituto a punto de desmayarse. Algo grave le pasa. La lleva al hospital. El padre de la chica no puede enterarse de lo que ha hecho. Sólo una persona puede ayudarles: Xavier Vera. El cirujano no puede creer que le esté pidiendo que mienta.

Iván, enfadado por la decisión del juez, advierte a Xavier de que le está vigilando, pero él se defiende: o le dejan tranquilo o le contará a Laura que se está acostando con su hermana. Xavier recuerda la noche de la cita. Habla con Rafa: va a tomar medidas legales contra Laura.

Temporada ya disponible en ATRESplayer PREMIUM