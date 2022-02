Xavier comete un grave error: da una pista clave a Laura para acabar con él

La profesora está tratando de rehacer su vida con Fran, un músico que conoció en la sala de espera de comisaría hace tres meses. En plena cita con Fran, Laura se encuentra con Xavier y una chica.

Munar no puede pasar por alto ponerse en el lugar de la mujer, no puede permitir que lo que le pasó a ella le suceda a otras. Munar se cita con ella para advertirle de quién es realmente el cirujano y se queda sorprendida cuando esta no se inmuta. Munar jamás imaginó que esa mujer era parte de un plan secreto de la policía.

La advertencia de Laura a la mujer llega a Xavier. El cirujano, molesto con la insistencia de Laura en arruinarle la vida, no duda en presentarse en casa de Munar a altas horas de la noche para atemorizarla.

Las palabras de Xavier le delatan, Laura tiene la certeza de que ha sido grabada y no piensa parar hasta demostrarlo.

¿Se habrá dado cuenta Xavier de la peligrosa confesión que acaba de hacer?