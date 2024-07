Máxima estalla contra Guillermo Alejandro en un reencuentro inesperado: “Me dejaste sola”

Los últimos días no han sido nada fáciles para Máxima. Tras descubrir queGuillermo Alejandro podría estar engañándola , la joven decidió dejarlo todo atrás y volver a casa de sus padres.

Pese a la distancia, Máxima es incapaz de quitarse a Guillermo Alejandro de la cabeza. Su romance ha sido muy intenso y el amor no se olvida de la noche a la mañana. Si la argentina ya lo tenía difícil para alejarse de él…¡el príncipe ha aparecido en la puerta de su casa con un ramo de flores!

Guillermo Alejandro, dispuesto a intentar recuperarla, no tarda en darle explicaciones acerca de los rumores de infidelidad. “Esa foto con Emily no significa nada”, ha asegurado, con un ramo de flores en la mano.

Sin embargo, lo que realmente hizo que Máxima se marchase no fue la foto, sino todo lo que ha vivido estos meses. “Ha sido un infierno”, le ha reprocha al príncipe. La joven sufrió mucho durante su adaptación y no puede entender que él no estuviera allí.

“Me dejaste sola y ahora tu país quiere condenar a mi padre”, ha advertido Máxima. Pese a que ama a Guillermo Alejandro, ha sufrido mucho al ver que su familia no reaccionaba ante el linchamiento público que estaba sufriendo su padre. ¿Conseguirá el príncipe recuperar a Máxima?