MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 10: 'EL ANIMAL DURMIENTE'

A Almudena se le complica el momento de deshacerse del cuerpo de Teo, tras la visita de su cuñado Alfonso, alguien más llama a la puerta. En esta ocasión es Pascual quien entra en casa con un cuchillo que asusta a Almudena y no baja la guardia: "Me has traicionado". Pero el murciano le pide disculpas y le cuenta qué le hizo su compañero Teo y la mujer de Francisco confiesa que ha acabado con él: "Lo siento, era o él o yo".