MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1: 'EL SECRETO DEL AVESTRUZ'

Alfonso está celebrando su cumpleaños junto a la familia cuando Francisco le pide un favor: "Tienes que ir a la explotación de Salvador Benito, le haces una inspección y lo denuncias con cualquier excusa". Alfonso no quiere hacerlo y su hijo le echa en cara que es un gallina. Francisco se da cuenta de que Alfonso no quiere hacerlo y le chantajea: "Me vas a obligar a contarle a tu mujer lo bien que lo pasamos el año pasado en 'La Granja Feliz'".