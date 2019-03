MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 7: 'Decepciones'

Don Julio acepta hacer negocios con Almudena y Alfonso, pero no lo pone nada fácil. En un primer momento les paga una cantidad de dinero que no convence a la mujer de Francisco: "Hemos venido a hacer negocios de verdad, esto es calderilla", además ella lo tiene claro: "Sin nosotros no hay más 'Sal del Himalaya'". Alfonso, con miedo y queriendo terminar con todo, cree que lo más sensato es aceptar lo que el jefe de Teo y Pascual les ofrece y volver a Torrecillas, pero Almudena se niega. La dura negociación entre el gallego, Almudena y Alfonso termina con un plan muy detallado basado en la droga que han fabricado.