MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6: 'ROMANCE DE LA LOBA PARDA'

Don Julio descubre que su hermano Ramón ha estado engañándolo durante mucho tiempo con los porcentajes del negocio. "Lo saben todo Ramón", Don Julio continúa, decepcionado, "saben que has estado robándoles a ellos y que ahora querías robarme a mí". Pero Don Julio no es capaz de matar a su hermano a pesar de que Don Augusto se lo ha ordenado, y ha ideado un plan: "Siempre he cuidado de ti".