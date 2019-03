MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2: 'LA MALDICIÓN DEL VENDEDOR DE TOALLAS'

"¿Pero qué has hecho?", Alfonso no puede creerse que Almudena haya movido el cadáver de Francisco, "te dije que no tocaras nada, ¿qué le vamos a contar ahora a la Guardia Civil?". Almudena no quiere entregarse, se enfurece y Alfonso tiene que calmarla: "Cállate, ¿estás loca?".