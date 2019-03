MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8: 'LA FRONTERA NO ESPERA'

"Reconozco que me he tomado demasiadas confianzas contigo, por eso quiero hacer borrón y cuenta nueva", Alfonso vuelve al despacho de Aguirre tras el incidente con el examen de la oposición, pero este no cede ante él: "Me voy a encargar personalmente de que te inhabiliten".