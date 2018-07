Florin Opritescu es Vlad

Vlad, El serbio llega a Campoamargo en la segunda temporada de 'Mar de plástico'. Este nuevo personaje "es un capo de la mafia del este, afincado en Andalucía y se dedica al narcotráfico internacional". Amante de las mujeres andaluzas, hará negocios con Juan Rueda, así como con Francisco, el padre de Pilar.

Florin Opritescu define a su personaje como "un tío que no acepta un no por respuesta, va a por todas, y machista, aunque no puede vivir sin mujeres". A pesar de ello, Vlad "tiene un punto noble".