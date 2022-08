Los sentimientos de Miranda y Max, enfrentados sobre las relaciones: “Nunca las analizo, me dejo llevar”

La detective Miranda no es alguien que suela hablar de sus sentimientos abiertamente, pero esta vez Max los saca un poco a la luz. Después de conocer lo que hacen algunas personas en sus despedidas de solteros, pasar o no la prueba de si se acuestan con una prostituta, el detective le pregunta que qué piensa sobre el tema.

En cuanto a sus relaciones personales, Max afirma que se deja llevar sentimentalmente y así no se complica la relación. Pero ante esto, Miranda manifiesta: “Si hay sentimientos de por medio, no puede no complicarse”.

¿Qué le habrá ocurrido en el pasado a Miranda para ser tan tajante?