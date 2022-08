Más tensión que nunca entre Inés y Miranda: “Me vas a ganar como enemiga”

Gracias a seguir una serie de pistas, consiguen detener al sospechoso más buscado de toda la isla de Mallorca, Charlie King. Pero para ser interrogado, exige hablar únicamente con la detective Miranda Blake.

Al ser interrogado por Miranda, el supuesto asesino afirma una y otra vez que no él no mató a Gabriela y que cree que quien está realmente involucrado en el caso es Ramón Hernández, el antiguo policía y ex pareja de la asesinada.

Miranda traslada esta información a Inés, que fue antigua compañera del agente Hernández, al que idolatra. Por esta razón, la jefa de policía no cree las palabras de la detective. E incluso le llega a amenazar: “si metes a Hernández en un lío, te habrás buscado una nueva enemiga”.

¿Estará Miranda en lo cierto sobre las acusaciones al antiguo policía?