La divertida situación durante el caso: Max se pone nervioso cuando afirman que Miranda es su novia

Al llegar a casa de Manu Almanzora, después de salvarles del toro, Max y Miranda comienzan a interrogarle. Pero se pone tan a la defensiva que antes de que le pregunten si fue él quien mató a la víctima, afirma que él no fue, y que quería que ambos se fuesen de su casa. Afirmando también que Miranda y Max eran novios.

Ante esto, el detective solo se queda con la última parte, sin hacer caso a lo que había dicho Almanzora sobre el caso. Max recalca que no son novios y que ni si quiera sabe si tiene novio la detective para que eso pudiese pasar. Aunque afirma al final que no le interesa tampoco si tiene o no novio.

Una situación de nervios que ha llevado a Max a solo responder a esa parte de la discusión con el interrogado. ¿Será que el detective en realidad sí que siente algo por Miranda? ¡Lo veremos seguro en los siguientes capítulos!