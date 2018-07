Una imagen clave del final de la temporada

Cinco tumbas bajo los nombres de Lucas, Sandra, Mario, Jimena y Poli aparecen en una de las imágenes del último capítulo de la segunda temporada de Los Protegidos. Después de saber que Ángel quiere acabar con la vida de Culebra y Padre ha encontrado la casa de Valle Perdido.

Ángel amenazó a Lucía con acabar con toda la familia Castillo si ella contaba sus intenciones, la pequeña las desveló en el último capítulo, ¿habrá llegado a cumplir Ángel su amenaza?

Además Padre los ha descubierto y ha mostrado a Jimena que Blanca sigue viva, pero que no estará a su lado si ella no cumple una misión... Jimena no quiere seguir viviendo sin tener a su hija al lado y Mario no va a permitir que Jimena haga frente sola a Padre, porque está enamorado de ella... ¿Por qué están sus nombres en las tumbas?

Incluso los protagonistas de Los Protegidos nos han definido el capítulo de El Reencuentro como “una batalla final llena de poderes”. ¿Serán estas las consecuencias de esa batalla final?