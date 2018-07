Los Protegidos, el Origen: Los lazos invisibles

Así es como empiezan nuestros protagonistas este capítulo, dispersos, fuera del hogar, cada uno intentando escapar de los planes de Madre, intentando salvar su vida.Julia y Michelle se enfrentan por la planta. Julia sabe que no puede dejar que Michelle se la entregue a Madre. Pero en la pelea Michelle juega sucio y se hace con ella. Julia despierta en el bar junto a Mario, ahora los dos están secuestrados, a merced de lo que Madre quiera hacer con ellos.

Culebra y Sandra despiertan atrapados en la guarida de Madre. Por culpa de Michelle, Jacobina consiguió cogerles y ahora están acorralados, solos y sin salida.Culebra consigue despertar a Sandra, que estaba inconsciente. Gracias a sus poderes consiguen salir sin que les pillen, pero en la huída entran en una habitación que les deja sin habla. Culebra y Sandra entran en la sala de control del Clan Elefante. Dónde Madre controla todos los movimientos de los niños poderosos y dónde tiene toda la información. Sandra, nada más entrar, se queda perpleja viendo las fotos de niños poderosos, niños como ellos a los que Madre ha ido secuestrando durante todo este tiempo. Además, una de las paredes está forrada con un mapamundi gigantesco en el que la organización tiene localizadas a sus futuras víctimas. Está claro que Madre tiene claro lo que quiere hacer y sobre todo cómo hacerlo.

Sandra y Culebra van a salir, están a punto de escapar cuando Culebra ve a varios secuaces arrastrando a un chaval, parece que lo van a matar. El chaval está débil, a penas puede caminar. Culebra se queda mirándolo y, de repente, descubre quién es. Sandra y Culebra se miran alucinados, es Leo.

Pero ¿qué hace Leo ahí? Y ¿Qué le pasa? ¿Por qué apenas puede caminar? Sandra y Culebra se miran, no saben qué hacer, pero tienen que tomar una decisión y tiene que ser rápido, porque tienen que llegar a casa antes de que Madre termine de cumplir su plan.

Lucas, Lucía y Carlitos llegan a casa, acaban de huir del bar dónde se ha quedado Mario, que ha dado su vida para que ellos puedan escapar. Lucía, Carlitos y Lucas tienen que salir de Valleperdido, eso es lo que les ha dicho Mario y Lucas tiene claro que es lo mejor si quieren escapar de las garras de Madre.

Pero hay un problema, Carlitos no está dispuesto a salir huyendo, y dejar a su padre tirado. Lucas intentan convencerle y acaba diciéndole la verdad, puede que tu padre no vuelva nunca más.Carlitos hecho polvo se va a su habitación, convencido de que si ellos no quieren ayudarle será él quién lo haga, así que volverá al bar. Está harto de ser el niño pequeño al que nadie le cuenta qué pasa, de ser el último en la familia.

Pero no hay tiempo para pararse a discutir y cuando parece que Lucas tiene convencido a Carlitos de que lo mejor es huir, aparece Michelle en la puerta. Michelle lanza sus abejas para dejar fuera de juego a Lucas y llevarse a Lucía y a Carlitos. Lucas cierra puertas e intenta proteger a los niños, pero demasiado tarde. Michelle ha entrado en casa, todo está perdido, parece que Madre gana en todos los campos de juego. La familia está más en peligro que nunca. ¿Conseguirá Lucas derrotar a Michelle y proteger a los niños?