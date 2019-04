MARIAN AGUILERA es Silvia Castro

Hermana pequeña de Lola y ex mujer de Lucas. Es la responsable del departamento de la Policía Científica que hay en la comisaría que dirige su padre. Ahí se reencontrará con Paco, y su ex marido, Lucas. Silvia tuvo siempre en Lola, su hermana mayor, un claro referente de lo que no quería hacer con su vida. Desde pequeñita se rebeló contra el machismo cavernario que imperaba en su casa y supo que tendría que estudiar para no caer en la misma trampa que su madre y su hermana. Durante mucho tiempo se enamoraba de hombres "inconvenientes", incluido Lucas, con quien estuvo casada un año.



Cada vez que se cruza con Lucas, su ex, se siente desestabilizada y además saltan chispas: él cree que ella sigue perdidamente enamorada de él, y ella piensa que él es el eslabón perdido. Ninguno de los dos anda muy desencaminado. Tiene una relación tensa con su padre, que es su jefe. Él está orgulloso en cuanto a que es una policía científica excepcional, pero censura su vida privada.