¡Su obsesión no tiene límites! Vicenzo mata a sangre fría al marido de Carmela

Rocco ha intentado suicidarse después de la humillación que ha sufrido por parte de Vicenzo. Aunque el médico ha conseguido salvarle la vida al joven, el hijo de Carmela nunca volverá a ser el mismo: le quedarán muchas secuelas y no podrá volver a valerse por sí mismo.

El padre de Rocco no puede dejar pasar lo que Vicenzo le ha hecho a su hijo y por eso ha querido ir a ajustar cuentas con él. A pesar de que Carmela le ha pedido a su marido que no haga nada, él no ha podido quedarse de brazos cruzados.

Lo que el marido de Carmela no se imaginaba era que el despiadado capataz le iba a tender una trampa. Sin que nadie lo viese y bajo la oscuridad de la noche, Vicenzo dispara por la espalda al padre de Rocco, arrebatándole la vida y dejando su cuerpo en mitad de la calle. Con el gran poder que tiene, sabe que puede salir ileso de lo ocurrido alegando que fue en defensa propia.