Una historia de superación, obsesiones e ilusiones: así es La vida prometida, la nueva serie de Antena 3

Un nuevo fenómeno internacional está a punto de llegar a Antena 3. La vida prometida ya ha conquistado a seis millones de espectadores en el mundo y es que lo tiene todo para atrapar al espectador desde el primer capítulo.

La vida prometida cuenta la historia de los Carrizzo, una familia que se ve obligada a dejar su vida en Sicilia a causa de un terrible incidente y de un despiadado capataz que está completamente obsesionado con Carmela, la madre de familia.

Carmela tiene cinco hijos: María, Michele, Antonio, Alfredo y Rocco, el cuál pasará por algo traumático en el primer episodio que le marcará de por vida. La granjera haría cualquier cosa por ellos y lo demostrará con creces a lo largo de la serie.

Los Carrizzo intentarán buscar la felicidad y libertad que tanto ansían en América, pero el camino no será nada sencillo. Vicenzo Spanò, el capataz que les ha hecho la vida imposible, no se olvidará tan fácilmente de ellos y no descansará hasta dar con su paradero.

Carmela y sus hijos encontrarán a personas de todo tipo por el camino y algunos les marcarán especialmente, como Amedeo Ferri, un apuesto viudo de buen corazón o Assunta, una mujer de Nápoles con mucho carácter, pero también buena gente. ¿Qué papel jugarán en la vida de los Carrizzo? ¡No te pierdas el primer capítulo, muy pronto en Antena 3!