Claudia, decidida a echar a Carlos de su casa

AVANCE CAPÍTULO 4 | ‘LA EMBAJADA’

El cónsul no puede soportar la presión: acosado por Luis, vigilado por Eduardo y puesto en entredicho por su mujer, decide desaparecer. El embajador pone las cartas sobre la mesa y se enfrenta a Eduardo a cara descubierta. No imagina que Eduardo está esperando ese momento y que no parece dispuesto a permitir que su negocio se derrumbe.