La Catedral del Mar

ANTE EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN

Francesca se convertía en una de las confesiones más importantes para Jaume de Bellera a la hora de culpar a Arnau. Lo que el tribunal de la Inquisición no se esperaba, era que Francesca negase ser su madre con una estrategia imposible de contradecir. No se apellida Esteve, no se casó con ningún Bernat y jamás tuvo un hijo llamado Arnau. Esta se convierte en una prueba más del gran amor que Francesca siente hacia su hijo.