George R.R. Martin: "Es un elogio que me comparen con Tolkien"

El escritor que acaba de llegar de otro evento en Avilés comentaba que llegaba un poco cansado "Creo que he firmado todos los libros de Asturias" afirmaba.

Comentaba que actualmente se encuentra muy bien de salud, ya que es una pregunta que le suelen hacer a menudo y que no le deja de sorprender el ver como sus libros se han convertido en algo tan grande, hasta el punto que la gente ha llegado a nombrar a sus hijos y a sus mascotas con los nombres de los personajes de sus libros. "Este fin de semana en Avilés, me encontré con dos parejas que habían bautizado a sus hijas con el nombre de dos de mis personajes".

También le han preguntado cómo era su proceso creativo a la hora de escribir y de plantear los puntos de vista de los personajes. George R.R. Martin ha contestado que era una pregunta complicada, que sabía que algunos autores lo planifican todo de antemano, sin embargo él no trabaja así. Trabaja a grandes rasgos, prefiere conocer el relato como un viaje: "Se que va a haber carreteras principales y carreteras secundarias, se cosas que tengo claras pero me dejo un margen para sorprenderme" es decir, saber el punto de partida y el final, y descubrir que le deparan las "carreteras secundarias".

Martin: "Espero que sean siete libros, ya no prometo nada"

Al evento también han acudido Alejo Cuervo el editor de las novelas en España y Cristina Macía la traductora oficial de 'Canción de hielo y fuego' que también han contado cosas interesantes sobre este proyecto, el cómo empezó todo; Cristina Macía: "Alejo vino con un manuscrito de 'Juego de Tronos' y me dijo léete esto y luego hablamos, dos días después y con unas ojeras hasta los pies, le dije, hablemos" y curiosidades como la traducción de los nombres de los pueblos; "Aun nos peleamos sobre el nombre de Invernalia. Invernalia iba a llamarse Las inviernas".

El escritor, hablando sobre cómo empezó todo, cree que ha tenido algo de suerte, pero que sobre todo iba buscando algo de gran calidad literaria no un éxito en ventas. Y sobre el final, ha contestado que sigue con la idea de que sean siete libros, faltan dos entregas que espera que sea de unas 1500 páginas cada una. "Espero que sean siete libros, ya no prometo nada, aunque en el fondo el número me da igual" afirmaba George R.R. Martin. Además afirmaba también que ya sabe como acabarán todos los personajes.

Macía: "Invernalia se iba a llamar Las Inviernas"

Respecto al tema de los personajes le han preguntado si tenía alguno favorito. “Amo a todos mis personajes" afirmaba el autor. "La verdad es que hay algunos personajes a los que quiero mucho y se portan muy bien y otros a los que quiero mucho y no se portan tan bien, son como mis niños". Sin embargo, finalmente ha confesado que su personaje favorito es Tyron, aunque esto no significa que este personaje esté a salvo. "En mis libros nadie está a salvo" afirmaba. También confesaba que el personaje que le resulta más difícil de escribir es el de Bran, ya que cuando empezó el libro solo tenía siete años y reconoce que le costaba meterse en el punto de vista de un niño de siete años. También ha contestado que ningún personaje está basado en una persona real, pero que si están inspirados en personas o situaciones reales que él conoce o ha vivido.

Los seguidores del evento también le han preguntado que opinaba del tema de los juegos y videojuegos que se están haciendo sobre la historia. El autor afirmaba que sentía cierta reticencia a las nuevas tecnologías "Prefiero recuperar el cuervo mensajero","¿Quién necesita twitter teniendo un cuervo con pergamino?" bromeaba el escritor. Sin embargo no negaba que los videojuegos le disgustaran, al contrario afirma que le gustan demasiado. No obstante, sobre el tema aclara que hay videojuegos que están basados sobre la serie que son de la HBO y otros que están ambientados en sus libros.

A través de twitter le han preguntado que cómo se sentía el que le compararan con J.R. Tolkien, autor de la conocida saga "El señor de los anillos". A esta pregunta George R.R. Martin contestaba que se sentía muy halagado de que lo comparasen con Tolkien. Ya que este era uno de los grandes autores de fantasía.

Para finalizar le han preguntado cómo se siente cuando termina un libro, si se sentía igual de vacío que el lector se siente cuando lo termina. A esto el autor contestaba "La verdad es que cuando acabo una novela, siento un alivio enorme. El proceso de escribir es bastante difícil hay días que me encanta y días que el libro no tira para adelante. La mayoría de las veces creo que los escritores oscilamos entre estos dos puntos" afirmaba George R.R. Martin.