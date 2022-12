Jason Momoa: "El Dothraki es un lenguaje maravilloso"

"Athchomar chomakaan, khal vezhven!" (¡Bienvenido, gran Khal!). El actor Jason Momoa se encerró en su habitación hasta que fue capaz de hablar con fluidez los diálogos de su personaje en 'Juego de Tronos', Khal Drogo.



Momoa visitó nuestro país hace un año con motivo de la presentación de la película 'Conan, el Bárbaro', pero no dudó en comentarnos la experiencia en la serie de HBO que emite Antena 3: "Increíble. Ha sido la experiencia más fascinante como actor, con productores, guionistas y actores fantásticos".



EL IDIOMA DOTHRAKI

Hay muchas cosas que distinguen al pueblo Dothraki y una de ellas es el idioma. Un lenguaje que nació de frases sueltas en los libros de George R.R. Martin y tomó forma con la superproducción de HBO.



El autor de la saga 'Canción de Hielo y Fuego' escribió en sus libros frases sueltas (Khal, Khaleesi, Ifak...), pero no el idioma completo. "Es un idioma inventado entre el árabe, el alemán, el ruso y el inglés", comenta Jason Momoa, quien confiesa que se encerró "en una habitación de hotel con cerveza y piza. Tuve que dividirlo como si fuese una canción".



Los productores D.B. Weiss y David Benioff contaron con la ayuda de la Sociedad de Creación de Lenguajes para crear y explandir el lenguaje, que ya tiene unas 2.763 palabras para la serie, según informa TV Guide.



HBO contrató al lingüista David J. Peterson, que ddio sentido a las conversaciones de los Dothraki. Según Peterson, sus objetivos fueron dos a la hora de crear el idioma: que los que han leído los libros no sepan si las palabras con creadas por Martin o por él, y que los que no hayan leído la saga no se den cuenta de que es un idioma inventado.