Publicidad Inspectora Marleau

Noticias AVANCE CAPÍTULO 1 INSPECTORA MARLEAU AVANCE CAPÍTULO 1 INSPECTORA MARLEAU Gérard Depardieu interpreta a un sospechoso de asesinato en el primer capítulo de 'Inspectora Marleau' 'Inspectora Marleau' llega esta noche al prime time de Antena 3 para demostrar que todo lo que sabías sobre cómo resolver un complicado caso policial es falso. La mujer se enfrentará a una difícil investigación en la que, Philippe Muir (Gerard Depardieu), será protagonista. Cuando todos parecen culpables ¿lograrán los excéntricos y diferentes métodos de Marleau resolver un asesinato?

[an error occurred while processing this directive]