La sorprendente confesión de la madre de Esat: "Mi marido se va a divorciar de mí, si permito que nuestro hijo se case con Gülben"

Safiye está haciendo un gran esfuerzo por acompañar a su hermana a casa de la madre de Esat. Ha sido capaz de salir a la calle y en la casa está luchando contra la suciedad de la casa, contra los olores y la comida o las miradas de las cuñadas de Gülben.

Entonces acompaña a su hermana a ver las habitaciones de la casa y accidentalmente descubre una terrible verdad: El padre de Esat no está enfermo y no aprueba la relación entre su hijo y Gülben por lo que amenaza a Sennur con divorciarse de ella si no hace algo para evitar la boda.

“Dice que se va a divorciar de mí si permito que se case con esa loca”, le cuenta Şennur, entre lágrimas, a sus nueras que apoyan lo que piensa el padre de Esat.

¿Le contará Safiye a Gülben lo que acaba de escuchar?