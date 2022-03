Safiye quiere evitar que Gülben se case con Esat: "No dejaré que mi hermana sea infeliz con ese hombre"

Desde que Safiye escuchó que Gülben y Esat planean casarse en secreto, no quiere que su hermana se case con él porque cree que el joven no conseguirá hacer feliz a su hermana y que su familia no le pondrá las cosas nada fáciles.

Safiye quiere saber todos los pasos que hace su hermana, la cual no sabe que ella se ha enterado de su plan, por lo que dice a Bayram que la vigile y le cuente todo lo que hace.

Cuando Bayram le cuenta que Gülben y Esat han ido al juzgado para pedir fecha para casarse, se da cuenta que la boda en secreto de su hermana va en serio.

Además, Safiye no entiende ahora las súplicas que le hizo Gülben pidiéndole que no se fuera de su lado.

“No permitiré que se celebre. No dejaré que mi hermana sea infeliz con ese hombre", se dice así misma Safiye.

¿Qué hará para conseguir su objetivo?